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17:41, 31 марта 2025Силовые структуры

Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили обвинение за воровской титул

Вору в законе Сергею Самарскому предъявили обвинение по «антиворовской» статье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:
Сергей Стокозуб

Сергей Стокозуб. Фото: «Прайм Крайм»

В Московской области 54-летнему Сергею Стокозубу, известному в криминальном мире как вор в законе Самарский, предъявили новое обвинение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, Стокозуб находился в СИЗО по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Новое обвинение криминальный авторитет получил по так называемой антиворовской статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Неоднократно судимый уголовник был коронован титулом вора в законе в июле 1997 года.

Принятие авторитета в круг воров в законе состоялось на дне рождения Олега Шишканова, известного в криминальном мире как Шишкан, которого в июне прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

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