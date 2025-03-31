РИА Новости: ВС России сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга». Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий разведвзвода БПЛА с позывным Рис.

По словам военного, российские бойцы сбили украинский дрон ночью.

«Сбить "Бабу-ягу" не так-то просто. Это большой дрон. Из стрелкового оружия ее не пробьешь — там стоит большая броня. Дрон-разведчик по сравнению с "Бабой-ягой" — ничто. Не пожалев дрона, они уничтожили цель со второй попытки», — отметил собеседник агентства.

Ранее появилась информация о том, что российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.