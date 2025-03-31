Задержанная глава Гагаузии попросила о помощи Трампа

Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к Трампу с просьбой о помощи

Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

«Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт», — говорится в обращении.

Гуцул отметила, что народ Гагаузии с глубоким уважением относится к американским идеалам свободы и демократии. По мнению политика, твердая позиция Соединенных Штатов Америки могла бы заставить власти Молдавии изменить риторику в отношении автономии.

Ранее Гуцул обратилась с просьбой о помощи также и к президенту России Владимиру Путину. Она попросила использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти.

Также глава автономии направила обращение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.