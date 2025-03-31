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12:29, 31 марта 2025Экономика

Жители российского города получили платежки ЖКХ с миллионными суммами

В Тюмени отозвали часть квитанций ЖКХ из-за ошибок в суммах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Тюменский расчетно-информационный центр (ТРИЦ) отозвал часть квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за март из-за ошибок в суммах. У некоторых жителей города в платежках были указаны несколько миллионов, передает РБК.

В ТРИЦ заявила, что в части квитанций не отобразились разделительные запятые в суммах к оплате. «Большая часть некорректных квитанций была изъята и перепечатана, однако часть успели доставить жителям», — объяснили в информцентре.

Представители центра организации подчеркнули, что при оплате через электронные сервисы начисления отображаются верно. При сканировании QR-кода с платежки также можно увидеть корректную сумму. Для замены бумажной квитанции жители могут обратиться в абонентские пункты.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что часть указанных в платежках коммунальных услуг не является обязательной для оплаты.

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