30 миллионов россиян предложили обложить налогом в 20 процентов от зарплаты

Экс-депутат Госдумы Таранин предложил ввести для холостяков налог на бездетность

Российских холостяков необходимо обложить налогом на бездетность в 20 процентов от их заработной платы. С таким предложением выступил эксперт Госдумы по аграрным вопросам, экс-депутат Виктор Таранин в ходе Московского экономического форума, обратил внимание Telegram-канал «Расстрига».

По словам предпринимателя, в России проживают порядка 30 миллионов холостых граждан, у многих из которых хорошее материальное положение. Таранин считает, что эта категория граждан привыкла жить «для себя» и назвал это «вредной концепцией». «У нас в свое время в стране [СССР] был налог на бездетность. Так вот, если у нас таких людей [холостяков] 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос — ввести налог на бездетность порядка 20 процентов от заработной платы», — сказал он.