Артист из российского региона получил награду на международном театральном форуме

Рязанский актер Юрий Борисов получил награду на международном театральном форуме

Артист из Рязанского театра драмы Юрий Борисов получил награду на международном театральном форуме. Об этом сообщает региональное издание «МедиаРязань».

С 20 по 27 марта в Могилеве, Белоруссия, прошел 18-й Международный молодежный театральный форум «М.@rt контакт — 2025». Творческие коллективы из разных регионов показали на сцене Могилевского областного драматического театра 24 постановки.

Рязанский театр драмы представил спектакль «Матросская тишина» по одноименной пьесе Александра Галича. Его поставил режиссер Борис Лагода, а главную роль сыграл российский актер Юрий Борисов. Мастерское исполнение принесло почетному работнику культуры награду за лучшую мужскую роль.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые пройдет фестиваль черноморской рыбы барабули. Мероприятие стартует 1 апреля в горах и на побережье курорта и продлится до 30 апреля.