Образованный мужчина в дорогом авто. В России составили портрет киберпреступника. Кто похищает базы данных и обманывает стариков?

«Лента.ру»: В Университете прокуратуры России составили портрет киберпреступника

Около половины киберпреступников в России ранее уже совершали различные преступления. Портрет российского киберпреступника в разговоре с «Лентой.ру» описала заведующая лабораторией криминологических исследований Университета прокуратуры РФ Надежда Павловская.

По словам Павловской, практически 80 процентов IT-преступников — это мужчины, две трети имеют среднее или средне-специальное образование, половина — в возрасте 30-49 лет.

Особенно выделяются те, кого задержали за преступления в сфере компьютерной информации. Их уровень образования выше (около трети имеют высшее профессиональное образование), а возраст — значительно моложе (около половины в возрасте 18-24 года) Надежда Павловская заведующая лабораторией криминологических исследований Университета прокуратуры РФ

Как уточнила эксперт, среди киберпреступников каждый пятый имеет официальную работу и даже использует для своей криминальной деятельности служебный компьютер. При этом большая часть этих преступников не имеет другого официального заработка, кроме мошенничества, однако при этом у них есть «хорошая одежда и дорогие автомобили».

Такие преступники умеют общаться и привлекать к себе внимание. Чаще всего они выступают в роли организаторов преступных групп и кибергруппировок.

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Среди жертв IT-мошенничества больше всего женщин

В России от IT-мошенничества больше всего страдают женщины и лица в возрасте от 30 до 49 лет, а также 60 лет и старше, отметила Надежда Павловская. По словам эксперта, среди пострадавших от IT-мошенников 43 процента мужчин против 57 процентов женщин. Четверть — пенсионеры по старости.

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Сетевые мошенники все чаще работают по шаблону

В последнее время киберпреступники все чаще начали использовать чужие схемы обмана и работать шаблонно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Владимир Путилин.

Как уточнил эксперт, в настоящее время существует более ста видов IT-преступлений. При этом есть люди, которые разрабатывают схемы и продают их другим преступникам.

Умный жулик мыслит системно. У него схема рождается в голове. Из интернета он берет только скелет, но детали разрабатывает сам — и они уникальны Владимир Путилин специалист по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий

При этом злоумышленников, которые покупают такие схемы, очень легко поймать, так как у них отсутствует фантазия, заключил собеседник «Ленты.ру».

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