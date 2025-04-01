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14:54, 1 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали удары ВСУ по российским энергообъектам

Депутат Журова: ВСУ могут наносить удары по энергообъектам по команде Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары по российским энергообъектам, получая соответствующие команды с Запада, предположила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что за последние сутки ВСУ дважды нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры — в Запорожской и Белгородской областях. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ наносят удары по энергообъектам России, несмотря на публичные заявления Киева о поддержке российско-американских договоренностей по урегулированию конфликта.

«Они опять, я так понимаю, получают какие-то команды с Запада. Идут эти боевые действия, они не останавливались, и они могут делать то, что, если бы сделали мы, то нас бы тут же сразу же обвинили во всех смертных грехах. Это им можно в их понимании, они это и делают, запугивают эти области в первую очередь, это же элемент запугивания, он в войне используется», — высказалась депутат.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

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