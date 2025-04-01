Коровы сломали россиянке 13 ребер

В Хакасии две коровы сломали женщине 13 ребер и оправили ее в реанимацию

В Черногорске в Хакасии две коровы сломали женщине 13 ребер и оправили ее в реанимацию. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В феврале россиянка с подругой вышли на прогулку с собакой. Женщины дошли до пустыря за многоквартирными домами и увидели, как пастух пас стадо. Почему мужчина выпустил животных зимой, никто не объяснил. Затем две коровы отделились от стада, увидели женщин и атаковали их.

Подруга успела отбежать, а россиянка — нет. Животные сбили ее с ног, прыгали на ней, били рогами и подкидывали.

На место вызвали бригаду медиков. Прибывшие доктора удивились тому, что жительница Хакасии смогла уцелеть после встречи с коровами. Пострадавшую доставили в реанимацию — у нее диагностировали перелом 13 ребер, открытую рану головы, перелом руки и множественные ушибы и гематомы по всему телу.

Муж пациентки пояснил, что виновные в нападении не понесли наказания. Семья написала заявление в полицию и поделилась подробностями инцидента с местными общественниками.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 70-летняя пенсионерка попала в больницу со сломанными ребрами из-за коровы.