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08:30, 1 апреля 2025Мир

Ле Пен оценила свои шансы на участие в выборах 2027 года

Ле Пен заявила, что у нее есть небольшой шанс на участие в выборах 2027 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сказала, что у нее есть небольшой шанс на участие в выборах 2027 года после вынесения приговора суда. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

«Если говорить точнее: меня исключили, но на самом деле голоса миллионов французов были исключены», — отметила политик.

При этом Ле Пен подчеркнула, что хочет попытаться обжаловать приговор вовремя. Если апелляция будет удовлетворена, она сможет баллотироваться в президенты.

«Я буду бороться, я не позволю, чтобы меня просто так отключили», — пообещала она, добавив, что сделает все возможное для выдвижения своей кандидатуры.

31 марта суд Парижа огласил решение по Ле Пен. Она была приговорена к штрафу и нескольким годам лишения свободы по делу о растрате средств из бюджета Европейского парламента. Таким образом, ее лишили возможности участия в президентских выборах 2027 года, несмотря на самые высокие рейтинги.

Французский политик назвала вынесенный приговор политически мотивированным. По словам Ле Пен, ей не дали права на защиту, при этом она намерена подать апелляцию «как можно скорее».

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