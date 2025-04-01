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18:31, 1 апреля 2025Россия

Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Газели» в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по "Газели". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — написал чиновник.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь. Глава области пояснил, что дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. При ударе, добавил Гладков, у автомобиля оказались повреждены колеса, стекла и кузов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что если Вооруженные силы Украины зайдут в Белгородскую область, то только вперед ногами.

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