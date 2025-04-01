Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Газели» в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по "Газели". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ», — написал чиновник.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь. Глава области пояснил, что дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. При ударе, добавил Гладков, у автомобиля оказались повреждены колеса, стекла и кузов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что если Вооруженные силы Украины зайдут в Белгородскую область, то только вперед ногами.