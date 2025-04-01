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16:22, 1 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о новой попытке ВСУ зайти в Белгородскую область

Депутат Колесник заявил, что ВСУ не зайдут в Белгородскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) зайдут в Белгородскую область, то только вперед ногами, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на сообщения о подготовке Киевом новой попытки атаки приграничного российского села.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ собираются прорваться на территорию России через населенный пункт Колотиловка Белгородской области, используя автомобильный пункт пропуска (АПП), где раньше Москва и Киев проводили процедуру обмена пленными.

«Они в Белгородскую область если зайдут, то только вперед ногами. Никто никуда не зайдет. Они попытались дернуться на Брянскую область — их там в пыль раскатали. У нас дальнобойные ракеты наготове, границы прикрывают. Можно же не только войсками, дронами и ракетами превратить любое место в ад на земле. Туда сунуться для них — как добро пожаловать в ад, как говорят на войне», — прокомментировал депутат.

В августе 2024 года ВСУ уже пытались прорваться на российскую территорию через АПП Колотиловка. Для этого они задействовали около 50 человек при поддержке шести танков Т-64Б и другой бронетехники. Тогда российские военные успешно пресекли атаку. Кроме того, с воздуха диверсантов поразила авиация. В сети также появилось видео с отражением наступления украинских бойцов.

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