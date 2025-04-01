Мужчина выпил чашку кофе за 29 тысяч рублей и поделился впечатлениями

Блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Великобритании на видео. Впечатлениями от него он поделился в аккаунте TikTok.

Селлитто пришел в кофейню Shot в Лондоне и заказал напиток под название Japan Typica Natural. Типика — это сорт кофе, производимый из «арабики», известный уже более трех веков. Напиток стоил 265 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей).

Как рассказал Селлитто, официант подал ему кофе в перчатках. Он признался, что никогда не видел подобного. Сам напиток сначала не впечатлил мужчину. Внешне кофе был похож на обычный айс-латте, лишь соломинка в нем была как будто сделана из золота. Однако, когда Селлитто сделал первый глоток, по его коже пошли мурашки. «На вкус это было сумасшествие», — отметил он.

По словам Селлитто, на вкус напиток напоминал какой-то фрукт. «То, что происходило в моем рту, действительно застало меня врасплох», — рассказал блогер. Он отметил, что каждый глоток стоил ему около 25 фунтов стерлингов (2,7 тысячи рублей).

Тем не менее Селлитто не понравился лед, который положили в напиток. Он назвал его дешевым. Мужчина объяснил, что лед таял так быстро, что испортил кофе. «Это один из самых странных опытов в моей жизни», — признался он. Селлито поставил напитку всего 5 баллов из 10.

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