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19:25, 1 апреля 2025Бывший СССР

На Украине действия ВСУ под Белгородом назвали «микрокурской операцией»

На Украине заявили о микрокурской операции ВСУ в Белгородской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине заявили о «микрокурской операции» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области России. Об этом сообщил украинский военный эксперт Иван Ступак, передает «РБК-Украина».

По его словам, Украина использовала в этой операции минимальные ресурсы из Курской области. Поэтому это называется «микрокурской операцией».

Ступак также отметил, что для ВСУ это существенное достижение. «Можно говорить, это существенное достижение для Украины с целью отвлечения внимания», — заявил он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал президента Украины Владимира Зеленского сумасшедшим из-за действий ВСУ в Белгородской области. «Зеленский сумасшедший. Просто представьте, вы видите полную катастрофу ВСУ в Курской области, а украинцы снова решают "попытать счастья" в Белгороде», — написал эксперт.

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