Пассажирский самолет оказался в поле после посадки и попал на видео

Aero Magazine: Самолет Latam оказался в поле после посадки в Бразилии

Самолет авиакомпании Latam выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Бразилии и попал на видео. Об этом сообщило издание Aero Magazine.

Пассажирский Airbus A319 выполнял рейс из международного аэропорта Гуарульюс, Сан-Пауло, в Шапеко. При первом заходе на посадку из-за плохой видимости пилотам пришлось уйти на второй круг.

Лайнер приземлился только со второй попытки, однако он не смог остановиться на полосе, выкатился за ее пределы и оказался в поле. Уточняется, что в то время шел дождь.

В результате происшествия авиагавань Шапеко отменила все рейсы на 1 апреля.