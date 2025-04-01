Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Белгородской области лишилась квартиры из-за мошенников

Жительница Алексеевки Белгородской области лишилась жилья и миллионов рублей из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления МВД по региону.

В ноябре прошлого года 70-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роспотребнадзора. Они сообщили, что от ее имени якобы выдана доверенность, благодаря которой некий мужчина имеет право распоряжаться ее имуществом. Собеседники посоветовали женщине аннулировать документ. Для осуществления этой операции с россиянкой связался лжеследователь, который рассказал ей о секретной разработке по раскрытию мошеннических схем и настоял на сотрудничестве. Впоследствии женщине стали звонить фейковые сотрудники других служб. Они заявили, что неизвестные выставили на продажу ее квартиру, а затем убедили провести фиктивную сделку купли-продажи и перевести полученные средства якобы на безопасную ячейку ЦБ. Испугавшись потери жилья, пенсионерка последовала их указаниям, с помощью риелторской фирмы нашла покупателя и вскоре избавилась от недвижимости за 3,6 миллиона рублей. После того как она отправила аферистам средства на указанные счета, они не остановились и продолжили звонить потерпевшей, спрашивая, остались ли у нее наличные денежные средства. Получив утвердительный ответ, они добились того, чтобы россиянка перевела им оставшиеся деньги, 234 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что пожилая жительница Екатеринбурга добровольно отдала аферистам четыре миллиона рублей и отказывалась верить в то, что ее обманули.