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06:00, 1 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам сообщили о повышении социальной пенсии с 1 апреля

Депутат Бессараб: С 1 апреля социальная пенсия повысится на 14,75 процента
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С 1 апреля социальная пенсия в России повысится на 14,75 процента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 апреля повысится социальная пенсия. Почти 4,2 миллиона получателей социальной пенсии получат уже повышенный ее размер на 14,75 процента. Социальная пенсия не зависит от стажа, от трудовой деятельности. Ее получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости», — напомнила Бессараб.

Депутат объяснила, что социальную пенсию по старости получают те граждане, которые либо не набрали необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов или трудовой стаж, либо вообще не работали. Она добавила, что получают эту выплату граждане на пять лет позже установленного возраста.

Составит социальная пенсия почти 15,5 тысячи рублей в среднем для получателей по старости

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Самое важное, что нужно знать, что пенсионеры не могут получить меньше минимума прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если пенсия ниже, то обязательно будет социальная доплата. Это, пожалуй, самое главное», — заключила Бессараб.

Ранее российских водителей предупредили о шести важных изменениях с 1 апреля. Среди них — новые штрафы, большие скидки на автомобили, а также подорожание сервисного обслуживания. Так, новые штрафы коснутся иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения. Их начнут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Исключение составят граждане России и Белоруссии с белорусскими водительскими удостоверениями.

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