Путин пообещал подготовить насыщенную программу к визиту Си Цзиньпина

Путин: К приезду Си Цзиньпина в мае будет подготовлена насыщенная программа

К приезду председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная программа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что помимо участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы, лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и взаимодействие на международной арене.

Ранее президент России начал встречу с главой МИД КНР Ван И, который прибыл с визитом в Москву. В переговорах также участвуют глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.