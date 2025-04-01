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13:11, 1 апреля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли места для пляжного отдыха в апреле дешевле 150 тысяч за двоих

АТОР: Россияне могут отдохнуть в ОАЭ и Гоа дешевле 150 тысяч за двоих в апреле
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В апреле россияне могут организовать пляжный отдых за границей дешевле 150 тысяч за двоих. Подходящие для этого места раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В топ бюджетных пляжных курортов источник включил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Хайнань, Таиланд, Египет, Гоа (Индия), Катар и Вьетнам.

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Отмечается, что в этих местах можно отдохнуть не дороже 150 тысяч за двоих. В пакет будут включены перелет из Москвы и проживание в отеле уровня не ниже «четырех звезд» на 9-12 ночей.

При этом наиболее дешевым вариантом оказались ОАЭ — цены на туры в эту страну в среднем стартуют от 108 тысяч рублей. Бюджетный отдых ждет россиян и на китайском курорте Хайнань, там можно провести 10 ночей за 122 тысячи.

Ранее российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов. Скидки доходят до 20 процентов.

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