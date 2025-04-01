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22:24, 1 апреля 2025Экономика

Россияне объяснили ценообразование на рынке жилья

«Главстрой Регионы»: 16 % россиян обвинили в росте цен ретроградный Меркурий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Почти пятая часть (16 процентов) россиян считают, что в росте цен на жилье виноват ретроградный Меркурий. К такому выводу пришли специалисты девелоперской компании «Главстрой Регионы» по результатам соответствующего опроса, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Его целью было выяснить, как россияне воспринимают механизм формирования цен на недвижимость. Для начала респондентов спросили, чем для них является само ценообразование в недвижимости. Подавляющее большинство, 29 процентов, убеждены, что это чистая экономика. Между тем 23 процента опрошенных назвали процесс загадочным, а 20 процентов отметили, что, кроме спроса и предложения, в ценообразовании замешана и Госпожа Удача. Другие 15 процентов отметили, что ценообразование представляет собой искусство, понятное лишь застройщикам, а 13 процентов — что это наука, в которой всегда есть место чуду.

Другим вопросом, заданным россиянам, стало то, что сильнее всего влияет на повышение цен. Самым популярным ответом, который дали 54 процента респондентов, стала денежно-кредитная политика ЦБ. 17 процентов связали рост цен на жилье с энергетикой места, а другие 16 процентов обвинили в нем ретроградный Меркурий или фазы Луны. 13 процентов россиян думают, что стоимость зависит от размещения планет на момент сделки.

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Помимо этого, эксперты «Главстрой Регионы» решили узнать, используют ли опрошенные эзотерические методы при приобретении недвижимости. В результате 42 процента потенциальных покупателей не верят в мистику. Еще 27 процентов произносят положительные аффирмации. 11 россиян рассказали, что прибегали к заговору на сделку и он сработал.
Каждый десятый респондент принципиально не ходит на просмотры в неудачные дни, а другие 10 процентов не прочь
воспользоваться волшебством, но пока не осмелились.

Ранее россияне назвали лучшие способы вложения денег. Более чем половина опрошенных заявила, что средства стоит вкладывать в недвижимость.

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