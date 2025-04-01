Россияне объяснили ценообразование на рынке жилья

«Главстрой Регионы»: 16 % россиян обвинили в росте цен ретроградный Меркурий

Почти пятая часть (16 процентов) россиян считают, что в росте цен на жилье виноват ретроградный Меркурий. К такому выводу пришли специалисты девелоперской компании «Главстрой Регионы» по результатам соответствующего опроса, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Его целью было выяснить, как россияне воспринимают механизм формирования цен на недвижимость. Для начала респондентов спросили, чем для них является само ценообразование в недвижимости. Подавляющее большинство, 29 процентов, убеждены, что это чистая экономика. Между тем 23 процента опрошенных назвали процесс загадочным, а 20 процентов отметили, что, кроме спроса и предложения, в ценообразовании замешана и Госпожа Удача. Другие 15 процентов отметили, что ценообразование представляет собой искусство, понятное лишь застройщикам, а 13 процентов — что это наука, в которой всегда есть место чуду.

Другим вопросом, заданным россиянам, стало то, что сильнее всего влияет на повышение цен. Самым популярным ответом, который дали 54 процента респондентов, стала денежно-кредитная политика ЦБ. 17 процентов связали рост цен на жилье с энергетикой места, а другие 16 процентов обвинили в нем ретроградный Меркурий или фазы Луны. 13 процентов россиян думают, что стоимость зависит от размещения планет на момент сделки.

Помимо этого, эксперты «Главстрой Регионы» решили узнать, используют ли опрошенные эзотерические методы при приобретении недвижимости. В результате 42 процента потенциальных покупателей не верят в мистику. Еще 27 процентов произносят положительные аффирмации. 11 россиян рассказали, что прибегали к заговору на сделку и он сработал.

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