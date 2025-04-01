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06:17, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российские солдаты взяли в плен украинских диверсантов в ДНР

Бойцы «Центра» взяли в плен диверсантов ВСУ в Запорожье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Российские бойцы группировки войск «Центр» в ходе боев в населенном пункте Запорожье Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что украинские диверсанты оборудовали позицию в одном из жилых домов.

«Они что-то кричали, стреляли куда-то пару раз. А потом, может быть, поняли, что нас много, а их всего пять человек, и они сдались нам. (…) Они выбросили оружие через окошки и вышли с поднятыми руками, сдались», — рассказал стрелок Артем Батов.

После этого диверсантов отвели в тыл, накормили и допросили. Бойцы ВСУ рассказали, что им было приказано «просто следить, наблюдать и делать доклады».

Ранее механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс в ДНР взял в плен бойца ВСУ после победы над ним в рукопашной схватке.

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