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09:59, 1 апреля 2025Россия

Российский военный рассказал о хитрости при эвакуации мирных жителей Курской области

РИА Новости: Часть жителей Курской области отказываются уезжать из приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Часть жителей Курской области отказываются уезжать из приграничья. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Имам рассказал о хитрости, на которую пришлось пойти, чтобы убедить россиян эвакуироваться, передает РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы убедить жителей покинуть опасную зону, он рискнул привезти сына и дочь отказывающихся эвакуироваться. «Человек, увидев после долгой разлуки родных, психологически немного размягчается», — объяснил российский военный.

Как пишет агентство, встретившись с родными, пережившие оккупацию люди не смогли сдержать слез и после недолгих уговоров согласились уехать из приграничья.

Сначала россиян вывезли в относительно безопасную точку в Судже, откуда их забрал другой автомобиль и в сопровождении российских бойцов довез до следующей локации, где их ожидали автобусы МЧС, а затем отвезли в пункты временного размещения.

Если убедить уехать не удается, военные записывают для близких этого жителя видеообращение, оставляя продукты, одежду, лекарства и средства гигиены, отмечает Имам.

Ранее руководитель АНО «Патриот» Алексей Спиридонов рассказал, что в приграничных населенных пунктах остаются в основном пожилые жители, которые отказываются уезжать даже после просьб детей и внуков покинуть город.

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