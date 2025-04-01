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16:56, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Собчак призналась в любви Познеру

Журналистка Собчак поздравила Познера с днем рождения и призналась ему в любви
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в любви своему коллеге Владимиру Познеру. Послание известному интервьюеру она оставила в своем Telegram-канале.

Собчак на французском языке поздравила с днем рождения журналиста, которому 1 апреля исполнился 91 год. «Очень вас люблю и ценю каждую минуту, проведенную рядом с вами», — написала телеведущая, обращаясь к Познеру.

К публикации она прикрепила три совместных фото и видео с журналистом.

Ранее Познер назвал минус долгожительства. Он заявил, что друзья и родные таких людей уходят раньше них самих. При этом он добавил, что многие приятели моложе его на 20 лет.

До этого журналист рассказал, считает ли он себя патриотом. Отвечая на этот вопрос, Познер призвал изучить его деятельность в России.

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