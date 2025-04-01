Спрятавший тело знакомой в «Запорожце» Куценко россиянин предстанет перед судом

В Москве осудят жителя, убившего знакомую и спрятавшего ее тело в машине Куценко

Перед судом предстанет 30-летний местный житель, который расправился со свой знакомой и спрятал ее тело в «Запорожце» актера Гоши Куценко на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу.

Женщину со множественными ножевыми ранениями и без признаков жизни обнаружили прохожие 20 января. Тело находилось в машине, принадлежащей Гоше Куценко и припаркованной на во дворе дома на Кутузовском проспекте.

Позже выяснилось, что незадолго до трагедии потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым вместе выпивала. В ходе ссоры обвиняемый достал нож, нанес своей жертве не менее 19 ударов, а тело спрятал в припаркованное авто.

Мужчина уже признал вину.

