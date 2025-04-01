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13:15, 1 апреля 2025Силовые структуры

Спрятавший тело знакомой в «Запорожце» Куценко россиянин предстанет перед судом

В Москве осудят жителя, убившего знакомую и спрятавшего ее тело в машине Куценко
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Перед судом предстанет 30-летний местный житель, который расправился со свой знакомой и спрятал ее тело в «Запорожце» актера Гоши Куценко на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу.

Женщину со множественными ножевыми ранениями и без признаков жизни обнаружили прохожие 20 января. Тело находилось в машине, принадлежащей Гоше Куценко и припаркованной на во дворе дома на Кутузовском проспекте.

Позже выяснилось, что незадолго до трагедии потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым вместе выпивала. В ходе ссоры обвиняемый достал нож, нанес своей жертве не менее 19 ударов, а тело спрятал в припаркованное авто.

Мужчина уже признал вину.

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