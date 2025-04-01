Темпы роста инфляции в еврозоне подсчитали

Евростат: Годовая инфляция в еврозоне в марте составит 2,2 процента

В марте 2025 года годовая инфляция в еврозоне составит 2,2 процента против 2,3 процента феврале. Предварительные оценки опубликовал Евростат.

Что касается основных компонентов инфляции, то самый высокий годовой показатель покажет сектор услуг (3,4 процента по сравнению с 3,7 процента в феврале). Следом идут продукты питания, алкоголь и табак (2,9 процента по сравнению с 2,7 процента месяцем ранее). Для неэнергетических промышленных товаров рост составил 0,6 процента, а для энергоносителей — минус 0,7 процента.

Экономист Джейми Раш в беседе с Bloomberg констатировал, что инфляция идет по пути к двум процентам, снижаясь быстрее, чем ожидалось. Это, в свою очередь, означает, что Европейский Центробанк может поторопиться со снижением ставок. Однако финансовым властям ЕС предстоит понять, насколько серьезную угрозу для цен представляют тарифы президента США Дональда Трампа.

В январе инфляция в еврозоне внезапно пошла вверх и на тот момент уже третий месяц подряд оставалась выше среднесрочного таргета ЕЦБ в два процента.