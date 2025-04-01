Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 1 апреля 2025Экономика

Темпы роста инфляции в еврозоне подсчитали

Евростат: Годовая инфляция в еврозоне в марте составит 2,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В марте 2025 года годовая инфляция в еврозоне составит 2,2 процента против 2,3 процента феврале. Предварительные оценки опубликовал Евростат.

Что касается основных компонентов инфляции, то самый высокий годовой показатель покажет сектор услуг (3,4 процента по сравнению с 3,7 процента в феврале). Следом идут продукты питания, алкоголь и табак (2,9 процента по сравнению с 2,7 процента месяцем ранее). Для неэнергетических промышленных товаров рост составил 0,6 процента, а для энергоносителей — минус 0,7 процента.

Экономист Джейми Раш в беседе с Bloomberg констатировал, что инфляция идет по пути к двум процентам, снижаясь быстрее, чем ожидалось. Это, в свою очередь, означает, что Европейский Центробанк может поторопиться со снижением ставок. Однако финансовым властям ЕС предстоит понять, насколько серьезную угрозу для цен представляют тарифы президента США Дональда Трампа.

В январе инфляция в еврозоне внезапно пошла вверх и на тот момент уже третий месяц подряд оставалась выше среднесрочного таргета ЕЦБ в два процента.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

    Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

    В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

    Коровы сломали россиянке 13 ребер

    Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

    Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

    В Петербурге заработал музей бомжей

    Парламент Грузии принял закон об измене Родине

    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел сто километров в прифронтовой зоне и выжил

    В российском регионе расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше