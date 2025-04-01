Трампа предупредили о ядерной уязвимости США перед Китаем

Fox News: Консерваторы предупредили Трампа о ядерной уязвимости США перед Китаем

Группа влиятельных консерваторов и законодателей США предупредила администрацию президента Дональда Трампа, что у страны нет тактического ядерного оружия, достаточного для сдерживания Китая в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Наш ядерный арсенал устарел, а новейшему оружию уже почти 40 лет», — говорится в публикации.

Fox News указывает, что военные эксперты в Вашингтоне моделируют возможный сценарий вторжения Китая на Тайвань. По данным телеканала, в случае конфликта Китай может использовать тактическое ядерное оружие для удара по американской базе на Гуаме.

21 марта Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Пекином, однако обладает достаточной военной мощью для возможного противостояния.