Украина выдвинула условие соблюдения договоренностей по Черному морю

Спикер ВМС Украины Плетенчук: Перемирие на море должно быть оформлено отдельно

Договоренности между Россией и Украиной о перемирии в акватории Черного моря начнут действовать после заключения отдельного соглашения. С таким заявлением выступил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Новости.LIVE» на YouTube.

«Для того чтобы придерживаться условий какого-то соглашения, его нужно для начала соответствующим образом оформить», — подчеркнул представитель украинских ВМС.

Плетенчук прокомментировал сообщения о договоренностях по прекращению огня в Черном море и выдвинул условие отказа Киева от ударов. По словам спикера ВМС Украины, для начала соблюдения договоренностей должен быть завершен процесс их юридического оформления. Он также подчеркнул, что без формализованного документа с прописанными условиями «говорить про соблюдение каких-то договоров сложно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о перемирии в Черном море. По его словам, инициатива содержит в себе «много нюансов, много деталей».