Песков: Еще предстоит работа по перемирию в Черном море

По Черноморской мирной инициативе еще предстоит работа, поэтому пока нельзя говорить о полной палитре вопросов, связанных с ней. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, инициатива содержит в себе «много нюансов, много деталей». Он добавил, что в предыдущий раз соглашение по Черному морю «выполнялось в той части, которая касалась Украины», но не было исполнено в той части, которая касалась России. Песков также сообщил, что Кремль не может раскрыть все детали соглашения, но добавил, что на все его аспекты обращается должное внимание.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. По его словам, после подписания документа начнется работа над следующим этапом урегулирования конфликта.

До этого Песков сообщил, что если Европа не намерена ослабить санкции в рамках черноморской инициативы, то она не хочет идти по пути мира. Он добавил, что черноморская инициатива предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря.