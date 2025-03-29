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08:57, 29 марта 2025Мир

США оценили готовность соглашения о прекращении огня в Черном море

Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, после подписания документа начнется работа над следующим этапом урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал договоренности, достигнутые на переговорах между Россией, США и Украиной в Саудовской Аравии по черноморской инициативе.

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