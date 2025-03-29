США оценили готовность соглашения о прекращении огня в Черном море

Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, после подписания документа начнется работа над следующим этапом урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал договоренности, достигнутые на переговорах между Россией, США и Украиной в Саудовской Аравии по черноморской инициативе.