Котре: Судебная система Франции и ЕС стала инструментом давления на конкурентов

Французская и европейская судебные системы используются для политического давления и устранения оппонентов, а процесс против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтверждает этот тренд. Об этом заявил депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

«Здесь явно устраняют потенциального политического конкурента. Судебная система становится инструментом устоявшейся французской и общеевропейской политики», — сказал депутат.

Кроме того, Котре отметил давление со стороны «лево-зеленых» сил, которые продвигают идеи централизации власти и ограничения национального суверенитета.

Ранее приговор французского суда по делу Ле Пен подвергла критике премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а президент США Дональд Трамп сравнил его с судебным преследованием, которому подвергся сам в Соединенных Штатах.