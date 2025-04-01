Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 1 апреля 2025Мир

Премьер Италии осудила приговор Ле Пен

Мелони: приговор Ле Пен лишает представительства миллионы граждан
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Imago / Andrea Calandra / Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала приговор французского суда, лишивший лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права баллотироваться на пост президента в 2027 году. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

«Я не знаю ни сути обвинений в адрес Марин Ле Пен, ни причин столь жесткого решения, но я думаю, что никто из тех, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который затрагивает лидера крупной партии и лишает представительства миллионы граждан», — заявила Мелони.

Ранее приговор также прокомментировал президент США Дональд Трамп, сравнив его с судебным преследованием, которому он сам подвергся в Соединенных Штатах.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восьмерых депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет принять в них участие.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на гробовые

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Литва захотела присоединиться к коалиции по поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше