Премьер Италии осудила приговор Ле Пен

Мелони: приговор Ле Пен лишает представительства миллионы граждан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала приговор французского суда, лишивший лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права баллотироваться на пост президента в 2027 году. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

«Я не знаю ни сути обвинений в адрес Марин Ле Пен, ни причин столь жесткого решения, но я думаю, что никто из тех, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который затрагивает лидера крупной партии и лишает представительства миллионы граждан», — заявила Мелони.

Ранее приговор также прокомментировал президент США Дональд Трамп, сравнив его с судебным преследованием, которому он сам подвергся в Соединенных Штатах.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восьмерых депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет принять в них участие.