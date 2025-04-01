В РАН оценили возможность использования Украиной ядерного оружия

Научный сотрудник РАН Стефанович: Применение ядерного оружия Киевом невозможно

Применение Киевом ядерного оружия в ходе украинского конфикта не представляется возможным, поскольку это не принесет результатов. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, передает РИА Новости.

«Есть школы мысли, которые указывают, что разницы между ядерным сдерживанием, ядерным запугиванием и ядерным принуждением нет никакой, это одно и то же, только кому какое слово больше нравится. То есть действительно, ядерное сдерживание базируется на угрозе применения», — обратил внимание представитель РАН.

По его словам, единственный сценарий, при котором допускается ядерная угроза — это эскалация конфликта до прямого вооруженного столкновения РФ с НАТО. «Именно для недопущения такого прямого вооруженного столкновения и осуществлялись некоторые ядерные сигналы, были проведены учения по применению стратегического ядерного оружия», — уточнил Стефанович.

Специалист добавил, что ядерное оружие крайне трудно применять в ограниченном формате, вероятнее произойдет эскалация до более высоких уровней, которая завершится апокалипсисом. «Поэтому хочется верить, что все сигналы были услышаны и поэтому от этого порога мы потихоньку отползли», — заключил он.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник назвал безумием идеи стран Евросоюза о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов. Он подчеркнул, что мир нуждается в новой глобальной архитектуре безопасности.