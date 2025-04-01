В России разрешили открывать счета удаленно

Госдума приняла законопроект об удаленной идентификации клиентов банков

В России запустят экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит банкам идентифицировать клиента удаленно при открытии счета. Соответствующий документ во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Действующие нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требуют присутствия гражданина при открытии счета. В рамках эксперимента клиентам банка, которые уже были идентифицированы кредитной организацией, разрешат открывать их удаленно.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, документ позволит апробировать оптимальные способы удаленной идентификации и расширит возможности банков по обслуживанию новых клиентов.

«Но необходимо понимать, что это именно тестовый режим. Мы должны исключить риски по легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. Полноценное закрепление в законодательстве РФ норм об удаленной идентификации для открытия счета требует объективной и всесторонней оценки таких новаций», — объяснил депутат.

С 1 марта в России начал действовать сервис самозапрета на кредиты: для граждан доступна бесплатная установка через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появится с 1 сентября. Главной целью нововведений стала защита россиян от финансовых мошенников. За первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности 7,94 миллиона россиян, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).