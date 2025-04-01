В России задержали криминального авторитета по прозвищу Робсон

Задержанный криминальный авторитет Робсон подозревается в мошенничестве с землей

Задержанный правоохранителями криминальный авторитет Робсон подозревается в мошенничестве с землей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Рубен Татулян, известный как Робсон, владел рестораном «Амшенский двор». В 1998 году он создал преступное сообщество, которое занималось вымогательством, хищением и другими преступлениями. За ними числится несколько угроз расправой и заказная расправа.

Робсон является фигурантом уголовного дела и находится в розыске. В сентябре 2023 года у него прошли обыски в Сочи. Это было связано с подозрением в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов.

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