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20:09, 1 апреля 2025Силовые структуры

В России задержали криминального авторитета по прозвищу Робсон

Задержанный криминальный авторитет Робсон подозревается в мошенничестве с землей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Задержанный правоохранителями криминальный авторитет Робсон подозревается в мошенничестве с землей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Рубен Татулян, известный как Робсон, владел рестораном «Амшенский двор». В 1998 году он создал преступное сообщество, которое занималось вымогательством, хищением и другими преступлениями. За ними числится несколько угроз расправой и заказная расправа.

Робсон является фигурантом уголовного дела и находится в розыске. В сентябре 2023 года у него прошли обыски в Сочи. Это было связано с подозрением в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов.

Ранее сообщалось, что российскому депутату запросили семь лет колонии за аферу с трудоустройством жены.

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