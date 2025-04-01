В Запорожье из незаконного оборота изъяты сотни килограммов взрывчатки и боеприпасов

МВД изъяло 420 килограммов взрывчатки у жителей Запорожской области

Сотрудники полиции за прошлый год изъяли из незаконного оборота более 420 килограммов взрывчатых веществ и 140 тысяч боеприпасов в Запорожской области. Об этом заявил начальник регионального главка МВД России Олег Колтунов в рамках доклада о работе ведомства за 2024 год, передает ТАСС.

По словам Колтунова, всего силовики зарегистрировали 702 случая, который связан с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. «Из незаконного оборота изъяты 221 единица огнестрельного оружия, более 420 килограммов взрывчатых веществ, 11,5 тысячи снарядов и мин различных видов, 3000 взрывных устройств и их элементов, а также 143 тысячи боеприпасов и 30 единиц холодного оружия», — сообщил он.

Ранее сотрудники ФСБ изъяли мощную бомбу у мужчины, готовившего теракт в административном здании в Москве за 10 тысяч долларов. Самодельное взрывное устройство весило пять килограммов и было изготовлено на основе аммонала.