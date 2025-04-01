Ящик с десятками мин нашли на чердаке здания в Москве

Mash: На чердаке нежилого помещения в Москве нашли ящик с минами

В здании на юго-востоке Москвы нашли ящик с десятками мин. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, коммунальщики заметили устройства на чердаке нежилого помещения на Авиамоторной улице. Предположительно, мины могут быть учебными, о чем свидетельствуют нанесенные на них буквы «У». Сейчас на месте работают саперы. Представляет ли находка опасность, пока неизвестно.

К посту также приложена фотография, на которой видно не менее 20 мин-«лепестков», сваленных в ящик.

Ранее мину лепесток нашли на территории строительного городка в Новой Москве. Как выяснилось, взрывное устройство обнаружили на бетонной плите в поселке Воскресенское.