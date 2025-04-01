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18:26, 1 апреля 2025Россия

Ящик с десятками мин нашли на чердаке здания в Москве

Mash: На чердаке нежилого помещения в Москве нашли ящик с минами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В здании на юго-востоке Москвы нашли ящик с десятками мин. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, коммунальщики заметили устройства на чердаке нежилого помещения на Авиамоторной улице. Предположительно, мины могут быть учебными, о чем свидетельствуют нанесенные на них буквы «У». Сейчас на месте работают саперы. Представляет ли находка опасность, пока неизвестно.

К посту также приложена фотография, на которой видно не менее 20 мин-«лепестков», сваленных в ящик.

Ранее мину лепесток нашли на территории строительного городка в Новой Москве. Как выяснилось, взрывное устройство обнаружили на бетонной плите в поселке Воскресенское.

ЖЗЛ
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