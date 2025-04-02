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08:00, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

29-летний мужчина с катарактой показал последствия шести операций

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником FluffPenguin рассказал, что к 29 годам перенес шесть операций на глаза из-за катаракты. Мужчина также показал, как после этого выглядят его глаза, опубликовав их фотографию.

Автор поста уточнил, что у него обнаружили катаракту, когда ему было 12 лет. Первую операцию он перенес примерно через год после этого. Однако оказалось, что из-за особенностей строения его глаз обычная операция, которую делают при катаракте, не помогла.

В общей сложности за 17 лет после постановки диагноза мужчине сделали шесть операций: одну на левом глазу и пять на правом. По словам пользователя, благодаря развитию медицины врачи каждый раз применяли новые техники.

Несмотря на все трудности, автор поста отметил, что сейчас видит хорошо и нуждается только в очках для чтения. В комментариях многие пользователи поддержали его. «Жаль, что тебе прошлось пройти через это. Я уверен, это ничего не значит и никак не поможет, твой глаз выглядит очень круто и уникально», — написал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией, на которой показал кусок начос с сырным соусом в форме человеческого уха. Его снимок развеселил многих комментаторов.

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