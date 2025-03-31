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09:14, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина подул на сырный соус и увидел человеческое ухо

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @fruitpockets / Reddit

Пользователь Reddit под ником fruitpockets поделился фотографией, на которой показал кусок начос с сырным соусом в форме человеческого уха. Его снимок развеселил многих комментаторов.

На фото, которое разместил мужчина, видно, как он держит чипс с сырным соусом, причем соус по форме напоминает человеческое ухо. «Я хотел изящно распределить сыр по чипсу без помощи рук. Поэтому я решил подуть на него. Невероятно, но выдыхаемый мной воздух придал сыру форму уха», — рассказал пользователь.

Участники обсуждения оценили креативность автора. Некоторые пошутили, что теперь чип «всегда начеку» и может «услышать все секреты», а другие посетовали отдать его Ван Гогу. Сам автор поста отнесся к произошедшему с юмором, отметив, что в итоге съел чипс.

Ранее еще один пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного гнезда голубя, сделанного из железа. В комментариях пользователи восхитились тем, насколько оригинальным оно получилось.

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