Артемий Лебедев заявил о целительной силе мата

Блогер Артемий Лебедев заявил, что мат может защитить от болезней

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что матерные слова могут защитить от болезней тех, кто их произносит. Об этом свойстве нецензурной брани он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев не согласился с суждением о том, что матерящийся человек может чем-то заболеть. «На самом деле, когда ты произносишь прекрасные матерные слова в русском языке, ты создаешь такие позитивные вибрации, что все болезни покидают твой организм», — высказался блогер о целительной силе мата.

Он в шутку добавил, что сквернословящий человек будет защищен даже от простуды.

Ранее Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы в школе. По словам блогера, ему не нравится, как многие школьники используют мат. Он призвал их учиться употреблять ругательные слова красиво и гармонично.