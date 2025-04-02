Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:58, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил о целительной силе мата

Блогер Артемий Лебедев заявил, что мат может защитить от болезней
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что матерные слова могут защитить от болезней тех, кто их произносит. Об этом свойстве нецензурной брани он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев не согласился с суждением о том, что матерящийся человек может чем-то заболеть. «На самом деле, когда ты произносишь прекрасные матерные слова в русском языке, ты создаешь такие позитивные вибрации, что все болезни покидают твой организм», — высказался блогер о целительной силе мата.

Он в шутку добавил, что сквернословящий человек будет защищен даже от простуды.

Ранее Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы в школе. По словам блогера, ему не нравится, как многие школьники используют мат. Он призвал их учиться употреблять ругательные слова красиво и гармонично.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

    Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше