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06:00, 3 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Офтальмолог предупредил об «эпидемии близорукости»

Офтальмолог Азнаурян объяснил резкий рост людей с близорукостью гаджетами
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Сегодня весь мир столкнулся с резким ростом людей с близорукостью, рассказал детский офтальмолог, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. Об «эпидемии» в этой области он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году это патология может развиться у 40 процентов молодых людей (5-19 лет) и 50 процентов остального населения планеты, сообщил врач. Он добавил, что в Японии и других азиатских странах уже сейчас 85 процентов детей страдают от близорукости, а в России за последние 20 лет количество таких случаев выросло до 36 процентов.

Виной всему — гаджеты. Эволюционно глаза человека приспособлены для фокусировки на дальних расстояниях. Однако сегодня мы проводим целые дни, не отрываясь от экранов смартфонов, планшетов и компьютеров. То, что сейчас происходит с падением зрения у детей, не просто так называют "эпидемией". Дело в том, что гаджеты стали не просто игрушкой — они необходимы и для образовательного процесса

Игорь Азнаурянофтальмолог

В связи с этим он рекомендовал родителям регулярно бывать с ребенком у офтальмолога, даже если тот не жалуется на зрение. Дело в том, что близорукость можно предугадать заранее, еще до появления «минуса» у школьника, и принять необходимые меры.

Чем раньше диагностируется близорукость, тем выше риск прогрессирования, отметил врач. Азнаурян также указал, что при наличии патологии у родителей, увеличивается риск ее развития у ребенка.

К причинам, провоцирующим близорукость офтальмолог также отнес тусклый или слишком яркий свет, сутулость и наклон тела во время работы или учебы. И тот, и другой фактор приводят к перенапряжению глаз, пояснил он.

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В качестве профилактики близорукости эксперт посоветовал ограничить время использования гаджетов. Полностью исключить их из жизни малышей до 2 лет, детям постарше давать на 15-20 минут в день, школьникам — с большими перерывами каждые 20 минут. Взрослым стоит использовать правило «20-20-20»: каждые 20 минут в течение 20 секунд смотреть на объект на максимальном расстоянии, рассказал врач.

«Также важны прогулки на свежем воздухе. На улице глазные мышцы тренируются, когда фокусируются на объектах на различных расстояниях, а естественный свет стимулирует выработку дофамина — гормона, который поддерживает здоровье глаз», — заключил Азнаурян.

Ранее врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова рассказывала, что женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины.

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