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11:20, 2 апреля 2025Культура

Дмитрий Певцов решил открыть свой благотворительный фонд

«Звездач»: Народный артист России Певцов открыл свой благотворительный фонд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народный артист России и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов открыл свой благотворительный фонд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, актер зарегистрировал ООО «Архистратиг» в конце января 2025 года и уже активно работает над своими проектами. «Деятельность фонда направлена на сохранение традиционных ценностей и поддержку творческих инициатив», — говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» вредным и пошлым. По словам артиста, родители вместе с детьми идут в кино на фильмы со знакомыми названиями, однако не каждая картина несет верный посыл для подрастающего поколения.

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