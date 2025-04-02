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15:15, 2 апреля 2025Мир

Два азиатских подростка задумали стать боевиками и поплатились

Reuters: В Сингапуре задержали двух подростков, которые задумали стать боевиками
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Feline Lim / Reuters

В Сингапуре задержали двух подростков, один из которых планировал нападения на мечети, а другой хотел примкнуть к боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти азиатской страны.

По словам представителей властей, 17-летний задержанный придерживался крайне правой экстремистской идеологии, считая себя «сторонником превосходства Восточной Азии».

Отмечается, что подросток планировал расправиться с прихожанами мечети и безуспешно пытался купить оружие, в том числе в США, Малайзии и Таиланде. Ему грозит тюремный срок до двух лет.

Власти Сингапура добавили, что личность задержанного была установлена в ходе расследования в отношении другого 18-летнего подростка, также обвиняемого в ультраправом экстремизме.

Ранее полиция Израиля задержала двух россиян по подозрению в экстремизме и поддержке Палестины. По словам правоохранителей, у супругов также хранилось огнестрельное оружие, экстремистская литература левого и джихадистского толка и антиизраильские плакаты.

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