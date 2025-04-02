Экс-премьер российского региона получил срок в колонии и многомиллионный штраф

Экс-премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии и 12 млн штрафа за взятку

В Москве Измайловский районный суд приговорил экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы и многомиллионному штрафу за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гамидов признан виновным по статьям о получении взятки в крупном размере. Кроме него на скамье подсудимых оказался бывший руководитель КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Он признан виновным по статье о растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Бывший премьер республики будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он обязан выплатить штраф в размере 12 миллионов 450 тысяч рублей. Второй фигурант получил 15 лет лишения свободы и штраф в размере 16 миллиона рублей. Оба они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций. Гамидов — на два года, а Кадиев — на 2,5 года.

Как установил суд, в августе 2014 года Кадиев передал Гамидову взятку в размере более 248 тысяч рублей, телевизор марки Sony и сопутствующее оборудование за общее покровительство по службе. Кроме того, в период с октября по декабрь 2014 года экс-руководитель КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» в составе организованной группы растратил более 31 миллиона 830 тысяч рублей через приобретение комплекса заданий детского сада и земельного участка, расположенного в Буйнакском районе республики. Также, в период с октября 2013 года по апрель 2014 года Кадиев похитил у возглавляемой им Дирекции более 41 миллиона 417 тысяч рублей, а в период с декабря 2013 года по май 2015 года он растратил еще более 80 миллионов 805 тысяч рублей, перечислив эти деньги в качестве оплаты по фиктивным документам за постройку инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо», расположенной в Гунибском районе Дагестана

В конце октября 2019 года Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов были признаны виновными в растрате 40 миллионов рублей. Тогда бывший председатель правительства Дагестана получил 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — 5,5 года. Растраченные ими деньги были выделены из бюджета республики на реконструкцию здания в Махачкале, в котором планировалось открыть спецучреждение для временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

