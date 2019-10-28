Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Бывший председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсупов признаны виновными в растрате 40 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает «Интерфакс».
Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года. Растраченные ими деньги были выделены из бюджета республики на реконструкцию здания в Махачкале, в котором планировалось открыть спецучреждение для временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Защита считает, что в материалах дела нет доказательств вины подсудимых.
Ранее сообщалось, что адвоката Гамидова Давида Хасавова задержали в зале суда по подозрению в воспрепятствовании правосудию. Причиной этому послужили размещенные им в соцсетях комментарии по делу о растрате бюджетных средств в отношении Гамидова.