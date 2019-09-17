Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы. Об этом во вторник, 17 сентября, его коллега Эдуард Исецкий сообщил РИА Новости.

По его словам, после задержания защитника отвезли на допрос в Следственный комитет России (СКР). Ему инкриминируют статью 294 («Воспрепятствование правосудию») УК РФ из-за комментариев по делу, которые он опубликовал в своих социальных сетях.

Он также отметил, что после смены государственных обвинителей по этому делу суд регулярно оцепляли десятки вооруженных сотрудников правоохранительных органов в качестве государственной защиты прокуроров. При этом на входе в здание суда адвокатов обыскивали и многократно проверяли их документы.

6 февраля сообщалось, что бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев обвиняются в мошенничестве. По подсчетам Следственного комитета, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в результате обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова.

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