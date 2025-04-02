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08:36, 2 апреля 2025Экономика

Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

GIE: Поставки СПГ с терминалов в газотранспортную систему ЕС стали рекордными
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В газотранспортную систему Европейского союза стали поступать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об это свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), приведенные ТАСС.

По итогам первого месяца весны потоки составили около 12,7 миллиарда кубов. Это на 17 процентов выше, чем в феврале, и на 19 процентов больше, чем в марте 2024 года. Отмечается, что это абсолютный максимум за всю историю. Предыдущий экстремум фиксировали в мае 2023 года, когда речь шла о 12,2 миллиарда кубических метров.

Ранее появился прогноз, согласно которому вероятный отказ ЕС от приобретения СПГ из России заставит Москву искать новых покупателей этого энергоносителя. Между тем, в январе 2025 года импорт СПГ из России в Европейский союз впервые за два года превысил один миллиард евро. Около 50 процентов всех закупок пришлось на Францию. На втором месте — Испания, а на третьем — Бельгия.

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