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13:36, 2 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван неочевидный способ воздействия самой мощной российской авиабомбы на ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ФАБ-3000 оказывает деморализующее действие на ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Падение российской фугасной авиабомбы ФАБ-3000 оказывает на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильное деморализующее действие, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Неочевидный способ воздействия ФАБ-3000 специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в сети появилось видео предположительного удара ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна. Сообщалось, что запись была сделана в районе населенного пункта Поповка, а целью удара стала дамба, по которой украинские бойцы перебрасывали подкрепления.

«Особенность этой бомбы в ее мощи. Там очень большое количество взрывчатого вещества в ней находится. Это одна из самых мощных бомб, которая к тому же корректируемая и управляемая. После того, как ее сбрасывают, несколько десятков километров летит и падает с большой точностью на объект врага. Если она падает на укрепрайон, то его больше нет, образуется воронка, и все поражается в радиусе на сотни метров», — объяснил Дандыкин.

Это большое воздействие как боевое, так и деморализующее. Человек, который находится вдали, тоже выбывает из строя из-за того, что перестает слышать

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

В конце марта на видео попал сброс ФАБ-3000 на украинские подразделения в Курской области. На кадрах видно, что бомба летит по пологой траектории: вероятно, на ней был установлен универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). После начала спецоперации российские авиабомбы стали оборудовать УМПК: это позволяет с высокой точностью поражать цели без захода в зону действия ПВО противника.

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