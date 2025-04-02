ФСБ вычислила готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение россиянина

ФСБ задержала жителя Ижевска, готовившего теракт в образовательном учреждении

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска, готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчина планировал совершение теракта, для чего приобрел компоненты, чтобы собрать взрывное устройство с поражающими элементами, а также подготовил бутылки с зажигательной смесью. Он собирался купить огнестрельное оружие и написал обращение, в котором изложил мотивы готовившегося теракта.

У задержанного в ходе обысков было изъято два килограмма аммиачной селитры в заводской упаковке, три литра дизельного топлива, литр моторного масла, стеклянная бутылка с зажигательной смесью, инструкция по изготовлению взрывчатого вещества и гвозди длиной 50 миллиметров, используемые в качестве поражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд.