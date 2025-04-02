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07:38, 2 апреля 2025Силовые структуры

В суд поступило дело гражданина России и Италии Сидики о теракте на железной дороге

ТАСС: Дело Сидики о теракте на ж/д путях под Рязанью поступило в военный суд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов),обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Игорь Поповский.

По его словам, судебный процесс пройдет в Рязани в выездном режиме. Дата первого заседания еще не назначена. На слушаниях должен решиться вопрос об открытом или закрытом формате рассмотрения дела.

В декабре 2024 года было объявлено о завершении расследования уголовного дела Сидики. Он вину признал частично. В частности, обвиняемый заявил, что не проходил обучение терроризму, а «всеми навыками обладал задолго до задержания». Материалы уголовного дела в отношении фигуранта составили около 40 томов.

В 2023 году сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего Руслана Сидики. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром Дягилево в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.

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