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11:59, 2 апреля 2025Силовые структуры

Генпрокурор оценил уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания россиян

Краснов: Выявлено 204 тыс. нарушений антитеррористической защиты массовых мест
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Краснов заявил о влиянии миграционного фактора на терроризм
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские прокуроры выявили 204 тысячи нарушений в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Проверку проводили совместно прокуратура, ФСБ и Росгвардия в 2024 году. Нарушения связаны с несоблюдением пропускного режима, недостатками в работе систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия беспилотникам. Все выявленные нарушения по требованию прокуратуры устранены, добавил Краснов.

По его словам, на уровень терроризма влияет миграционный фактор.

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