Генпрокурор оценил уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания россиян

Российские прокуроры выявили 204 тысячи нарушений в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.
Проверку проводили совместно прокуратура, ФСБ и Росгвардия в 2024 году. Нарушения связаны с несоблюдением пропускного режима, недостатками в работе систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия беспилотникам. Все выявленные нарушения по требованию прокуратуры устранены, добавил Краснов.
По его словам, на уровень терроризма влияет миграционный фактор.