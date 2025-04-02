Генпрокурор оценил уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания россиян

Краснов: Выявлено 204 тыс. нарушений антитеррористической защиты массовых мест

Краснов заявил о влиянии миграционного фактора на терроризм

Начало событий в новости Краснов заявил о влиянии миграционного фактора на терроризм

Российские прокуроры выявили 204 тысячи нарушений в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Проверку проводили совместно прокуратура, ФСБ и Росгвардия в 2024 году. Нарушения связаны с несоблюдением пропускного режима, недостатками в работе систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия беспилотникам. Все выявленные нарушения по требованию прокуратуры устранены, добавил Краснов.

По его словам, на уровень терроризма влияет миграционный фактор.